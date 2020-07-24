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24.07.2020 - 19:17 | | AA

Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki cuma namazı Tayland'da kutlandı

Tayland'da bir grup Müslüman öğrenci, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk defa cuma namazı kılınması dolayısıyla kutlama yaptı.

Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki cuma namazı Tayland'da kutlandı

Tayland'ın güneyindeki Pattani eyaletinde Fatoni ve Prince of Songkla üniversitelerinin öğrenci kulüpleri, cuma namazı sonrası Pattani Merkez Camisi'nde düzenledikleri etkinlikte Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasından ötürü şükür duası yaptı.

Duanın ardından öğrenciler, caminin etkinlik alanına kurdukları Ayasofya Fotoğraf Sergisi'ni açtı. Etkinlik, şükür kurbanı kesilmesiyle son buldu.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, AA muhabirine, Ayasofya-i Kebir Camii'nde cuma namazı kılınmasına Taylandlı öğrencilerin gösterdiği ilgi ve sevinci memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Büyükelçi Akgün, "Bu anlamlı günde Taylandlı Müslüman üniversite öğrencileri de binlerce kilometre uzakta Pattani'de bu mutluluğumuzu paylaştılar. Verdikleri destek için kendilerine teşekkürlerimizi sunuyorum." diye konuştu.

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