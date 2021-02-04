Aylardır taciz ediyordu... Baltalı saldırgan dehşet saçtı!

Hindistan’ın Hyderabad şehrindeki Meerpet bölgesinde, 26 yaşındaki Rahul Goud, aylardır taciz ettiği kadını evinde yakaladı. Kucağında bebek olan kadına baltayla saldıran Goud, sokak ortasında dehşet saçtı.

MOTOSİKLETLE GELDİ





Saldırgan Goud, aile dostu olduğu ifade edilen ve taciz ettiği kadının evine motosikletle gelerek, baltayla defalarca saldırdı. Kadın kucağında bebeği ile panik yaşarken, başka bir kadın da olayın şokuyla korkudan kaçtı. Saldırgan daha sonra motosikletine binerek, olay yerinden uzaklaştı.

DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINDI

Yerel medyada yer alan habere göre, kadının daha önce Goud'u polise şikayet ettiği, gözaltına alınan saldırganın daha sonra serbest bırakıldığını aktardı. Haberde, saldırgan Goud'un gözaltından çıktığı gün elindeki baltayla aylardır taciz ettiği kadına saldırdığı ifade edildi. Baltalı saldırganın yakanalarak, ‘cinayete teşebbüsle’ suçundan yargılanacağı kaydedildi.