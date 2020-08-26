Aynı kişiye 2. kez bulaştı

Bilim insanları, adama bulaşan virüsün genom diziliminin ilk bulaşan virüsten “tamamen farklı” olduğunu açıklarken, bunun “dünyada ilk kanıtlanmış yeniden enfeksiyon vakası” olduğunu bildirdi. Hong Konglu adamın mart ayında ilk olarak hastalanıp tedavi ile sağlığına kavuştuğu, bu ay içinde İspanya’ya gittiği ve virüsü de oradan kaptığı belirtildi. Bağışıklığın kısa ömürlü olmasının ve Kovid-19’a karşı antikorların hızla azalmasının tekrar enfekte olmayı tetikleyebileceğinin altını çizen uzmanlar, virüse yakalanıp iyileşenlerin maske takmayı ve sosyal mesafe kurallarına uymayı sürdürmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar, doğal bağışıklığın kısa sürmesinin aşının gereksiz olduğunun anlamına gelmediğini belirterek “Aşı ile kazanılan bağışıklık, doğal enfeksiyondan farklı olabilir” dedi.

Bu vakadan sonra Hollanda ve Belçika’da da benzer iki olaya rastlandığı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Danışmanı virolog Marion Koopmans, Hollanda’da bağışıklık sistemi güçsüz olan yaşlı bir hastanın, birkaç ay içinde 2. kez virüse yakalandığını söyledi. Belçika’da ise 3 ay önce Kovid-19 tedavisi gören bir kadının tekrar koronavirüse yakalandığı belirlendi. VRT radyosuna konuşan Belçikalı virolog Marc Van Ranst, Hollanda ve Belçika’da ortaya çıkan tekrar enfeksiyonların istisna olup olmadığının hala belirsizliğini koruduğunu söyledi. Birden fazla koronavirüse yakalananların, virüse karşı daha duyarlı olabileceğini belirten Ranst, “Hafif seyreden vakalarda vücut, daha az antikor üretir. İlk seferdeki antikorlar, ikinci enfeksiyonu önlemek için yeterli olmaz” dedi.