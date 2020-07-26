Ayrılığın gerçek nedeni kıskançlık

İngiltere kraliyet ailesinden 31 Mart’ta ayrılan Prens Harry ile eşi Meghan Markle hakkındaki “Özgürlüğü Bulmak” adlı kitap, yayınlanmadan olay yarattı. Gazeteci Omid Scobie ile Carolyn Durand’ın yazdığı, 11 Ağustos’ta piyasaya çıkacak kitaptan yayınlanan bölümlerde çiftin, Harry’nin ağabeyi Prans William ile yengesi, Düşes Kate’i kraliyette en iyi görevleri aldıkları için kıskandıkları ortaya çıktı.



Başta Kraliçe 2’nci Elizabeth olmak üzere pek çok saray mensubunun Harry ile Meghan’ı popülerlikleriyle kraliyeti gölgeledikleri için desteklemediği belirtildi.



Dalga geçmişler



Kitaba göre, Harry ile Meghan saray tarafından dizginlenmeye çalışılırken küçümsendiler. Hatta bir saray çalışanı, Meghan’ın kraliyetten ayrıldıktan sonra güzellik ürünleri sunarak para kazanabileceğini söyleyerek dalga geçti. Meghan o günlerde bir arkadaşına ağlayarak, kraliyetten ayrılmaktan başka çareleri kalmadığını söyledi. Kitapta Harry’nin mart ayında Londra’da düzenlenen bir etkinlikte kraliyet protokolünde arka sıraya atıldıkları için çok kırıldığı, ağabeyi William’ın “Varlığını fark etmedim” demesinin de şoke ettiği yazıldı.