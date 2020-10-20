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20.10.2020 - 14:18 |

Azerbaycan 241 Ermeni tankını yok etti!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ermenistan güçlerine ait çok sayıda tankın yok edildiğini duyurdu.

Azerbaycan 241 Ermeni tankını yok etti!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'a ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise ganimet olarak alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı'ndan İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesaj gönderdi. İslam dünyasına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız" dedi ve ekledi: "Fitneye düşmeyeceğiz, kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz." Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösteren Erdoğan, "Macron'un başını çektiği girişimlerin gayesi İslam ile hesaplaşmaktır" diye konuştu.
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