18.10.2020 - 12:43 |
Azerbaycan açıkladı... Ermeni uçağı düşürüldü!
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu.
Cephe hattındaki en önemli gelişme öğle saatlerinde yaşandı. Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
Resmi açıklamada, Cebrail çevresindeki mevzilere saldırı hazırlığındaki savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.
Çocuk işçilerin olduğu sosyal deneyler hakkında suç duyurusu!Diyarbakır'da, çocuk işçilerin görüntülerinin çekilerek sosyal medyada paylaşıldığı sosyal deneyler için Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Bu deneylerde çocukların istismarının söz konusu olduğunu belirten Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Mehmet Emin Çoban, hem Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin hem anayasanın hem de çocukları koruma kanununun ihlal edildiğini savunarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.