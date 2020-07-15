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15.07.2020 - 21:46 | | AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan faşist bir devlet

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerinin ateşe tutulması nedeniyle Ermenistan'ı "faşist devlet" olarak nitelendirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan faşist bir devlet

 

Aliyev, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 12 Temmuz'da sınırda yaşanan çatışmaları Ermenistan'ın başlattığını, Ermenistan ordusunun Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerinden birine ani top atışı yaparak saldırıya geçtiğini belirtti.

Azerbaycan ordusunun hemen yanıt vererek şehit askerlerin intikamını aldığını ve şanlı zafer kazandığını vurgulayan Aliyev, "Ermenistan güçleri, bir santimetre Azerbaycan toprağına giremedi ve bunu hiçbir zaman başaramayacak. Tam tersi, biz isteseydik bugün Ermenistan'ın o bölgesinde toprakların büyük kısmını kontrolümüz altına alabilirdik. Fakat böyle bir amacımız yoktu." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine de ateş açtığını, 76 yaşındaki bir sivilin yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, "Bu bir daha Ermenistan'ın faşist bir devlet olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

- "Halkın sabrının bir sınırı var"

Azerbaycan halkının Dağlık Karabağ için yürütülen anlamsız müzakerelerden bıktığını vurgulayan Aliyev, "Halkın sabrının da bir sınırı var. Biz güçlü bir ordu kurduk. Dağlık Karabağ konusunda geriye bir adım bile atmayacağız. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanmalıdır ve bu konuda kararlıyız." diye konuştu.

- Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekler için teşekkür eden Aliyev, "Bütün dünya, Türk ve Azerbaycan halkları bizim asıl kardeş olduğumuzu bir daha gördü." ifadesini kullandı.

Aliyev, sınırda çatışmalar başladığında yeterli şekilde faaliyet gösteremeyen Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'u eleştirdi.

Toplantıda, çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan askerleri için saygı duruşunda bulunuldu.

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