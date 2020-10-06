06.10.2020 - 09:34 | | milliyet.com.tr
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 'taleplerimiz var' açıklaması
Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'da işgalci konumunda bulunan Ermenistan arasındaki çatışmanın durması için ABD, Rusya ve Fransa çağrı yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bize ciddi garantiler verilmesi gerekiyor" dedi.
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09:00 : ABD, Rusya ve Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısında bulundu.
08:30 : BM, Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'da çatışmalara derhal son verme çağrısını yineledi.
08:10 : Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Taleplerimiz var. Bize çok ciddi garantiler verilmesi gerekiyor. Uluslararası arabulucular bu garantileri bize sağlamalı" dedi.
08:00 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ballyja'da bulunan Ermenistan'a ait silah deposunun yok edildiğini açıkladı.