Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 'taleplerimiz var' açıklaması

10'uncu gününe giren Dağlık Karabağ savaşındaki tüm gelişmeleri anbean canlı blogla aktarıyoruz.

09:00 : ABD, Rusya ve Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısında bulundu.

08:30 : BM, Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'da çatışmalara derhal son verme çağrısını yineledi.

08:10 : Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Taleplerimiz var. Bize çok ciddi garantiler verilmesi gerekiyor. Uluslararası arabulucular bu garantileri bize sağlamalı" dedi.

08:00 : Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ballyja'da bulunan Ermenistan'a ait silah deposunun yok edildiğini açıkladı.