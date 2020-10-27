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27.10.2020 - 17:28 | | DHA

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan’un yaralandığı o anları paylaştı. Görüntüde Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk İHA’ların Harutyunyan’ın konvoyunu yerle bir ettiği anlar yer aldı.

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu

İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan güçlerine karşı büyük üstünlük kuran Azerbaycan, etkili kara ve hava operasyonlarıyla topraklarını geri almayı sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan’ın da bulunduğu askeri konvoyu imha ettiği o anların görüntülerini paylaştı. Görüntüde Azerbaycan ordusu envanterinde bulunan Türk İHA’ların Harutyunyan’ın konvoyunu yerle bir ettiği anlar yer aldı. Öte yandan Azerbaycan medyası Harutyunyan’ın saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.

Bu gelişme üzerine Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan’ın Dağlık Karabağ’da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtmişti. Azerbaycan 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtardı.

Bakan Berat Albayrak uluslararası yatırımcılara seslendiHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küresel şirketlerin, içinde bulunulan belirsiz ve zorlu dönemde, Türkiye gibi yabancı şirketlere karşı tarafsız, değişime açık, şoklara karşı dirençli, güvenilir ve dinamik ortaklara ihtiyacı bulunduğunu belirtti.
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