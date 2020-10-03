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03.10.2020 - 22:28 | | DHA

Azerbaycan kurtarılan bölgelerin görüntülerini paylaştı

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtardı.

İşgalden kurtarılan bölgelere ilişkin görüntüler, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Azerbaycan kurtarılan bölgelerin görüntülerini paylaştı



"MADAGİZ BİZİMDİR"

Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı.


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Azerbaycan kurtarılan bölgelerin görüntülerini paylaştıAzerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalindeki toprakları kurtarmaya yönelik operasyonlarda Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalinden kurtardı.
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