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03.10.2020 - 09:46 | | AA

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait çok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± aracÄ± imha etti

Azerbaycan ordusu, topraklarÄ±nÄ± iÅŸgalden kurtarmak iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonda, Ermenistan ordusuna ait Ã§ok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± aracÄ± imha etti.Â

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait çok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± aracÄ± imha etti

Cephe hattÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar gece boyunca devam etti. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun mevzilerine ve araÃ§larÄ±na aÄŸÄ±r hasar verdi.

Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Ermenistan ordusuna ait zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n nokta atÄ±ÅŸÄ± ile imha edildiÄŸi yer aldÄ±.

TÃ¼m cephe boyunca ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

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Milliyet'te HaftanÄ±n Özeti (2 Ekim 2020)Ä°ÅŸte Türkiye'de ve dünyada bu haftanÄ±n öne çÄ±kan haber baÅŸlÄ±klarÄ±...
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