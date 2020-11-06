Azerbaycan ordusu Şuşa’yı kuşattı

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki Karabağ’ı kurtarmak için başlattığı harekât 40. günü geride bıraktı. Hocavend, Fuzuli ve Hadrut’ta kontrol sağlayan Azerbaycan ordusu, bu hatlar üzerinden Şuşa’ya ilerledi. Şuşa’yı güneyden kuşatan Azerbaycan askerleri, şiddetli çatışmaların ardından kentin güneyindeki Daşaltı köyünde kontrolü sağladı. Şuşa’nın güneyindeki Çaylakkala bölgesini de kontrol altına alan Azerbaycan ordusu, kent merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Çatışmaların Şuşa’nın dış mahallerinde sürdüğü belirtilirken, kentteki Ermenistan mevzileri de karadan bombardımana tutuldu. Azerbaycan Özel Kuvvetleri ve komandoların Şuşa’nın merkezine ilerlemeye çalıştığı kaydedildi. Şuşa’nın kurtarılmasıyla, sözde başkent Hankendi’ye giden yol da açılmış olacak.

Azerbaycan ordusunun, Şuşa ve Hankendi şehirlerini güneyden Ermenistan’a bağlayan Laçın yoluna ulaşması üzerine, sözde Karabağ yönetimi, bu yolu kapattığını duyurdu. Azerbaycan güçlerinin stratejik M12 otoyolunu kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı çatışmaların, ağırlıklı olarak Ağdere ve Hocavend yönlerinde sürdüğünü, Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığını bildirdi.

Bayramov’un Twitter hesabı kapatıldı

ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un hesabını kapattı. Bayramov’un paylaşımlarının neden kapatıldığına dair detaylı bilgi bulunmazken, hesap üzerinde “Hesap kapatılmıştır. Twitter, kurallara uymayan hesapları kapatır” ibaresi yer aldı. Bayramov’un hesabının kapatılmasına, son zamanlarda Ermenistan ile yaşanan çatışmalarla ilgili bazı paylaşımlarının sebep olduğu düşünülüyor.