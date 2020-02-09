Azerbaycan sandık başında

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 6. kez sandık başına gidiyor. Yaklaşık 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın bin 314 aday yarışıyor.

Seçimi, yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izliyor.

RESMİ OLMAYAN İLK SONUÇLAR AKŞAM SAATLERİNDE AÇIKLANACAK



Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar devam edecek. Resmi olmayan ilk sonuçların bugün akşam saatlerinde açıklanacağı öngörülüyor.

ALİYEV OYUNU KULLANDI



Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçimin ilk saatlerinde eşi Mihriban Aliyeva ve diğer aile üyeleriyle Bakü merkezindeki 6 numaralı okula geldi.

Burada kurulan sandıkta oyunu kullanan Aliyev'i çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu izledi.

"HERHANGİ BİR SORUN GÖRMEDİK. HER ŞEY MÜKEMMEL GİDİYOR"



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, Azerbaycan'da yapılan olağanüstü milletvekili seçimlerini gözlemci sıfatıyla izledi. Farklı sandık noktalarını gezen Akkaya, yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla konuştu.

İzlenimlerini basın mensuplarına değerlendiren Akkaya, Azerbaycan Merkez Seçim Komisyonunun daveti üzerine Bakü'de bulunduğunu belirtti.

Akkaya, "Şu ana kadar herhangi bir sorun görmedik. Her şey mükemmel gidiyor. Seçimin demokrasi şöleni içerisinde geçmesini temenni ediyoruz. Azerbaycan demokrasisine başarılı bir sonuç doğurmasını istiyoruz. Azerbaycan halkına da hayırlı sonuçlar getirmesini diliyoruz." dedi.