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18.04.2020 - 20:02 |

Azerbaycan'da corona virüsle mücadele kapsamında karantina rejimi uzatıldı

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan ve 20 Nisan'a kadar geçerli karantina rejimi, 4 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Azerbaycan'da corona virüsle mücadele kapsamında karantina rejimi uzatıldı

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karar gereği salgınla mücadele için uygulanan tüm kısıtlamalar, 4 Mayıs'a kadar devam edecek. Karara göre, salgınla ilgili durum göz önünde bulundurularak uzatılan karantina döneminde bazı alanlardaki kısıtlamalar aşamalı şekilde yumuşatılabilir. Fakat duruma göre kısıtlamaların daha da sertleştirilmesi ihtimaller arasında bulunuyor.

1373 Kovid-19 vakası tespit edildi

Azerbaycan'da 24 Mart'ta karantina ilan edilmiş, market ve eczaneler dışında tüm iş yerlerinin faaliyeti ile şehirler arası ulaşım da durdurulmuş, eğitime ara verilmişti. Ülkenin tüm sınırları kapatılmış, sinemalar, müzeler, tiyatrolar, eğlence merkezleri ve spor salonlarının faaliyetleri askıya alınmış, düğünler yasaklanmıştı. Tedbirler daha sonra sertleştirilmiş, sokağa çıkışlarda cep telefonuna gelen SMS ile izin alma uygulaması getirilmişti.

Bugüne kadar 1373 Kovid-19 vakası tespit edilen Azerbaycan'da 18 kişi yaşamını yitirdi, 590 hasta sağlığına kavuştu, 765 hastanın da tedavisi sürüyor.

 

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