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21.10.2020 - 12:05 | | AA

Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 63 sivil yaşamını yitirdi

Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle düzenlediği saldırılarda bugüne kadar 63 kişi hayatını kaybetti, 292 sivil yaralandı.

Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 63 sivil yaşamını yitirdi

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 21 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 63 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 292 kişi yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 1981 ev, 90 apartman ve 386 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Sahtekarlığın böylesi! Önce sahte çeyrek taktı sonra gerçeğiyle değiştirdiAdıyaman’da bir düğün törenine damadın yakını olduğunu söyleyerek katılan şahıs, takı masasına giderek takı vermek istediğini söyleyip bir sahte çeyrek altın verdi. Daha sonra takı masasına tekrar gidip kararını değiştirdiğini belirten şahıs, gerçek çeyrek altını alarak kayıplara karıştı.
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