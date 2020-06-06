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06.06.2020 - 18:07 | | AA

Azerbaycan'da son 24 saatte en fazla covid-19 vakası tespit edildi

Azerbaycan'da tespit edilen 379 yeni vakayla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte "şimdiye kadarki en yüksek günlük rakama" ulaşıldı.

Azerbaycan'da son 24 saatte en fazla covid-19 vakası tespit edildi

 

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahının verilerine göre, 379 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 7 bin 239'a, ölü sayısı 2 artarak 84'e çıktı.

Verilere göre, ülkede günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu.

Ülkede 153 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşenlerin sayısı 4 bin 24'e ulaştı. Bugüne kadar 334 bin 863 test yapılan Azerbaycan'da, 3 bin 131 hastanın tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da vaka sayısındaki artış nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

Nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayıları, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranda ise günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı.

Bakan Koca fotoğrafını paylaşmıştı... "Yaptığım doğru bir davranış değil biliyorum"Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftaki maskeyi gözüne takarak otobüste yolculuk yapan kişinin Hamza Tatlı (27) olduğu ortaya çıktı.
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