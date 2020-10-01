Azerbaycan’dan büyük darbe

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül’den bu yana süren çatışmalarda Ermenistan kuvvetlerine ait, 200 tank ve diğer zırhlı araç, 30 hava savunma sisteminin imha edildiğini ve 2 bin 300 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca 228 top ve füze sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, 110 otomobilin ve 1 S-300 sisteminin de imha edildiğini açıkladı.

Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere- Terter yönlerinde kaybettiği mevzileri geri almak için gerçekleştirdiği saldırıların başarısız olduğu, Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birliklerince imha edildiği belirtildi. Ermenistan ordusunun 6. Dağ Alayı’na yardıma gelen 193. Taarruz Taburu’nun sancağı ile evraklarının da ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Bununla birlikte Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki temas hattında Ermenistan ordusuna ait S-300 füze savunma sisteminin imha edildiğini de bildirdi. Ayrıca Ermenistan güçlerine ait 8 Grad füzesinin de imha edildiği belirtildi.

‘Uçaklar dağa çarptı’

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan da dün gece saatlerinde Hankendi’de Azerbaycan’a ait iki insansız hava aracının vurulduğunu açıkladı, ancak S-300 sisteminin vurulduğu iddialarının doğru olmadığını savundu.

Öte yandan Ermenistan’ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye çıktığı, yaralı sayısının da 35’e yükseldiği belirtildi. 66 konut ve 8 kamu binası kullanılamaz hale geldi. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise, Azerbaycan’da 790 askerin yaşamını yitirdiğini, 1900’den fazlasının yaralandığını belirtirken, 137 tank, 72 İHA, yedi helikopter ve bir An-2 uçağının imha edildiğini öne sürdü.

Azerbaycan, Ermenistan’a ait 2 savaş uçağının, önceki gün dağa çarparak düştüğünü, uçaklardan birinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait F-16 tarafından düşürüldüğü iddiasının Ermenistan’ın dezenformasyonu olduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, dün havalanan uçakların ikisinin de dağa çarparak patladığını, Erivan yönetiminin kendi halkına doğru bilgi vermediğini belirtti.

MSB: İddialar kara propaganda

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Ermenistan resmi hesaplarından Türk uçak ve SİHA’larının kendilerine karşı kullanıldığına dair kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulduğu belirtilerek, “Bunlar Ermenistan’ın karşısında Türkiye’nin olduğu algısı yaratarak, arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir” ifadesi kullanıldı. Bu iddiaların kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmadığı vurgulanan açıklamada, “Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir.” değerlendirmesi yapıldı. - ANKARA Milliyet

‘Tek şart geri çekilmeleri’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çatışmaların durması için tek şartlarının Ermenistan ordusunun geri çekilmesi olduğunu açıkladı.

Ermenistan tarafından yapılan saldılar neticesinde yaralanan askerleri hastanede ziyaret eden Aliyev, Karabağ’da devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusunun başarılı bir operasyon yürüttüğüne işaret ederek, “Stratejik tepeleri işgalcilerden kurtarıp, bir takım yerleşim birimlerini işgalden kurtarıp, uzun bir dönemden sonra bu topraklara girdik. Bu topraklarda bayrağımızı açtık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz” dedi. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tekrar sağlayacağını vurgulayan Aliyev, “Ermeni halkı bunu anlamalıdır. 30 yıla yakın başka bir ülkenin toprağını işgal etmek, oradaki bütün binaları, tarihi yerleri tahrip etmek, 1 milyondan fazla insanı kendi topraklarından kovmak, Azerbaycan halkına karşı soykırım yapmak, suç işlemek demektir” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’ın işgal politikasını sonlandırması gerektiğini belirten Aliyev, “Bizim davamız hak davasıdır. Biz haklıyız. Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur. Ancak ben, eğer müzakereler yoluyla bu iş çözülmezse, askeri yolla bu sorunu çözmek için Azerbaycan’ın tüm haklarının bulunduğunu söylemiştim. Bu hakkı bize Azerbaycan halkı ve uluslararası hukuk vermektedir” diye konuştu. - AA

BM ve AB’den ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Guvenlik Konseyi (BMGK) Azerbaycan ve Ermenistan’a, Dağlık Karabağ’daki çatışmalara derhal son verme, gerginliği azaltma ve gecikmeksizin müzakerelere geri dönme çağrısında bulundu. BMGK’nın, Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmalara ilişkin kapalı oturumunun ardından yapılan ortak açıklamada, Dağlık Karabağ’daki temas hattında yaşanan büyük çaplı askeri harekattan endişe duyulduğu belirtildi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşerek iki ülkeye ateşkes çağrısında bulundu.

Moskova’dan iki ülkeye davet

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’a başkent Moskova’da bir araya gelme teklifinde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile telefon görüşmesi yaptı. Ateşkes, gerginliğin düşürülmesinin yanı sıra “provokatif” ve “savaş” retoriğinden kaçınma çağrısının yapıldığı görüşmede, tarafların müzakere sürecini yeniden başlatması gerektiği vurgulandı. Rusya’nın arabuluculuk girişimlerini sürdürüceğine dikkati çekilen görüşmede, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanlarının görüşmesi dahil gerekli kontakları kurmak için Moskova sahası teklif edildi. - AA

Macron’dan Ermenistan’a dayanışma mesajı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan ve Ermenistan’a, Dağlık Karabağ’daki çatışmalara şartsız son verme çağrısında bulundu, ancak Ermenistan’a dayanışma mesajı verdi.

Macron, Azerbaycan ve Ermenistan’a Dağlık Karabağ’daki çatışmalara şartsız son verme çağrısında bulunurken, bu konuyu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü söyledi. Macron, “Azerbaycan tarafından saldırılar düzenlendiği belirlendi. Bu saldırılara son verilmesini istedim. Sınırda bir şeyler olsa da orantısız olan bu saldırıları açık şekilde kınadım. Temmuz ayından bu yana bir şeyler oluyor. Bu konuda çok dikkatliyim. Pazar günü saldırıların Azerbaycan’dan geldiği belirlendi. Her iki taraf ateşkese uymalı” ifadelerini kullandı.

Macron, “Türkiye’nin siyasi açıklamarını not aldım. Bu açıklamalar düşüncesizce ve tehlikeli. Türkiye’nin son saatlerde savaş mesajları oldu ve bu Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı yeniden fethetmesine yönelik mesajlar. Bunu kabul etmeyiz” dedi.

Paris’te PKK yandaşları ve Ermenilerden eylem





Fransa’nın başkenti Paris’te Ermeniler ile terör örgütü PKK yandaşları Türkiye ve Azerbaycan karşıtı gösteri yaptı. Fransa’da yaşayan Ermeniler, Azerbaycan’ın Paris Büyükelçiliği yakınında toplanarak Azerbaycan’ın Ermenistan’ın saldırılarına karşı meşru müdafa hakkını kullanmasını protesto etti.

Terör örgütü PKK yandaşları da ellerinde Ermenistan bayrağı ve örgüte ait bez parçalarını alarak protestolara eşlik etti. Göstericiler uluslararası topluma Azerbaycan ve Türkiye’ye müdahale çağrısında bulundu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride Fransız polisi taşkınlık yapan bazı göstericileri uyardı.

Öte yandan Azerbaycan Büyükelçiliği binasına “Karabağ Azerbaycandır”, “Ermenistan saldırıları dursun” yazılı pankartlar dikkati çekti. - PARİS AA