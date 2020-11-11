MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferi, Aliyev'in "Ne oldu Paşinyan" sözleriyle hafızalara kazındı
ABONE OL
11.11.2020 - 17:54 | | AA

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferi, Aliyev'in "Ne oldu Paşinyan" sözleriyle hafızalara kazındı

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferin ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yönelik kullandığı "Ne oldu Paşinyan" sözleri, sosyal paylaşım sitelerinde Azerbaycanlılar tarafından en fazla konuşulan ifadelerden oldu.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı süreçte defalarca ulusa seslenerek hem kurtarılan bölgelerin müjdesini verdi hem de Erivan yöneticilerini kendine has üslubuyla eleştirdi.

Aliyev'in işgalci Ermenistan güçlerini kastederek kullandığı "onları iti kovar gibi kovuyoruz" ifadeleri de Azerbaycan'da dillere destan oldu, bu ifadelerin kullanıldığı şarkılar bestelendi.

Azerbaycan'da seri üretimine başlanılan yeni tip kamikaze insansız hava araçlarına da "İti kovan" ismi verildi.

İlham Aliyev'in Paşinyan'a yönelik, işgal altındaki toprakları kastederek "Ne oldu Paşinyan. Hani vermeyecektin" şeklindeki sözleri de sosyal ağlarda Azerbaycanlılar tarafından en fazla konuşulan ifadelerden oldu.

Paşinyan'ın daha önce sarf ettiği "Azerbaycan'a bir karış bile toprak vermeyeceğiz" sözlerine Gubadlı'nın işgalden kurtarıldığı müjdesini verdiği konuşmasında atıfta bulunan Aliyev, "Cebrail'e yol çekiyordun. Ne oldu Paşinyan? Hani yol? Şuşa'da parlamento binası inşa ediyordun? Ne oldu? Cehenneme gitti." dedi.

Aliyev, son konuşmalarından birinde de gülerek "Ne oldu Paşinyan" sözlerinin daha yıllarca dillere ezber olacağını kaydetti.

Azerbaycanlılar, Aliyev'in tüm konuşmalarının sonunda kullandığı "Karabağ Azerbaycan'dır" sözlerini de adeta operasyonun simge sloganı haline getirdi.

Aliyev, sözlerinin yanı sıra el kol hareketleri ve mimikleriyle de Azerbaycanlıların gönlünde taht kurdu.

Şuşa'nın kurtuluşunu müjdelediği konuşmasında yumruğunu gösteren Aliyev, "Bu yumruk demir yumruktur. Bu demir yumrukla düşmanın kafasını ezdik ve ezeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Balıkesir'de facia ucuz atlatıldıBalıkesir'in Bandırma ilçesinde iki caddeyi birbirine bağlayan beton merdivenler büyük bir gürültü ile çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, cadde çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bugünkü korona tablosu açıklandı mı? Koronavirüs 11 Kasım koronavirüs hasta, vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

    Bugünkü korona tablosu açıklandı mı? Koronavirüs 11 Kasım koronavirüs hasta, vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

    Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

    Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

    Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

    Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

    MSB paylaştı: En zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi

    MSB paylaştı: En zorlu görevler başarılı şekilde yerine getirildi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet