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16.07.2020 - 07:00 |

Azeriler seferberlik istedi

Azerbaycan’da, Ermenistan ordusunun sınırda yaptığı saldırıları ve Dağlık Karabağ’ın işgalini protesto eden halk geceyi, seferberlik talebiyle toplandığı Milli Meclis’in önünde geçirdi.

Azeriler seferberlik istedi

Pazar gününden bu yana sınırda gerçekleşen çatışmaları ve can kayıplarını protesto için binlerce Azerbaycanlı, dün sokaklara döküldü. Bakü ve çevre şehirlerde yaşayan Azerbaycanlılar, akşam saatlerinde başkent sokaklarında kortej oluşturdu. Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan ve “Karabağ bizimdir, bizim kalacak” sloganı atan vatandaşlar, Milli Meclis önünde toplandı. Seferberlik ilanı için çağrı yapan Azerbaycanlılar, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” ve “Başkomutan, silah ver bize” sloganları attı, geceyi Meclis önünde geçirdi. Öte yandan çatışmalarda hayatını kaybeden Azeri askerler toprağa verildi. Çatışmalarda 7 asker şehit olmuştu.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki evinin önünde protestoABD'deki Türk toplumu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin, dördüncü yıl dönümünde, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinin önünde protesto gösterisi düzenledi.
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