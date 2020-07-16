Azeriler seferberlik istedi

Pazar gününden bu yana sınırda gerçekleşen çatışmaları ve can kayıplarını protesto için binlerce Azerbaycanlı, dün sokaklara döküldü. Bakü ve çevre şehirlerde yaşayan Azerbaycanlılar, akşam saatlerinde başkent sokaklarında kortej oluşturdu. Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan ve “Karabağ bizimdir, bizim kalacak” sloganı atan vatandaşlar, Milli Meclis önünde toplandı. Seferberlik ilanı için çağrı yapan Azerbaycanlılar, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” ve “Başkomutan, silah ver bize” sloganları attı, geceyi Meclis önünde geçirdi. Öte yandan çatışmalarda hayatını kaybeden Azeri askerler toprağa verildi. Çatışmalarda 7 asker şehit olmuştu.