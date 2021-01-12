Azil için düğmeye basıldı

Herhangi bir itirazın olmaması durumunda direk kabul edilecek olan tasarıya, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler itiraz etti. Demokratlar, tasarıyı bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurul gündemine alıp oylayacaklarını ve kabul edilmesi için gereken salt çoğunluğa sahip olduklarını bildirdi. Tasarıya göre Başkan Yardımcısı Pence’in, Trump’ı görevden alma konusunda adım atması için 24 saatlik süre veriliyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu süre içinde Pence’in adım atmaması durumunda çarşamba günü Trump’a karşı azil maddesini oylayacaklarını belirtti.

Biden: Görevde olmamalı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise, Kongre baskınında Trump’ın rolü hakkında “Başkan Trump’ın görevde olmaması gerektiğini açıkça söyledim, nokta” ifadesini kullandı. Yemin töreninin dışarıda yapılacak olmasından endişe duyup duymadığı ile ilgili bir soruya ise Biden, “Hayır, dışarıda yemin etmekten korkmuyorum” cevabını verdi.

Biyografileri kaldırıldı

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde dün ilginç bir gelişme yaşandı. Sitede Donald Trump’a ait kısımda “Donald Trump’ın görev süresi 11 Ocak 2021 19.44’te dolacaktır”, Pence’in biyografi kısmında ise “Pence’in görev süresi 11 Ocak 2021 19.49’da dolacaktır” ifadelerinin olması ülke gündemine oturdu. Sitedeki bu bilginin Trump karşıtı bir çalışan tarafından girildiği öne sürülürken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun konuya ilişkin soruşturma başlatılması talimatı verdiği bildirildi. İnternet sayfası daha sonra erişime kapatıldı.

Yemin törenine tehdit iddiası

ABD’nin başkenti Washington’daki Ulusal Park ve Anıt Parklar Hizmetleri Kurumu, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin seçilmiş başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni sırasında da Washington’da gösteri düzenleyeceklerini duyurmasının ardından harekete geçti. Kurumun konuya ilişkin açıklamasında, “6 Ocak’ta ABD Kongresi’ndeki isyana karışan gruplar, 20 Ocak’ta yapılacak 59’uncu Başkanlık Yemin Törenini de akamete uğratma tehdidinde bulunmaya devam ediyor. Buna birçok park alanında yapılacak gösteriler de dahildir. Buna karşı, Ulusal Park Hizmetleri 11 Ocak 2021’den başlamak üzere 24 Ocak 2021’e kadar Washington Anıtı’nı ziyaretçilere kapatacak ve kamu ile park kaynaklarının güvenliği için gerek gördüğü takdirde Ulusal Park ve Anıt Parklar içerisindeki yol, park alanları ve tuvaletleri de geçici olarak kapatacaktır” denildi.

Silahlı protesto planı

Öte yandan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) ülkenin 50 eyaletinin başkentlerindeki kongre binalarında silahlı protestoların olacağı konusunda bülten yayımladığı ortaya çıktı. ABC News’in ele geçirdiği FBI bülteninde “10 Ocak itibariyle elimizdeki bilgilere göre, 16-20 Ocak tarihlerinde 50 eyalet kongresinde silahlı protestolar planlanıyor. Aynı şekilde 17-20 Ocak tarihlerinde Washington’daki ABD Kongresi’nde de silahlı protestolar olacak” ifadesi yer aldı.

Biden’ın CIA başkanı Burns

ABD’de başkan seçilen Joe Biden, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Başkanlığına William J. Burns’ü aday gösterdiğini duyurdu. Biden’ın ekibinden yapılan açıklamada, Burns’ün ABD’yi ve halkı güvende tutacak onlarca yıllık deneyime sahip, örnek bir diplomat olduğu belirtildi. 64 yaşındaki eski Rusya Büyükelçisi William Burns, ABD Dışişleri Bakanlığında 33 yıl hizmet vermişti.

Küba yeniden terör listesine eklendi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, selefi Barack Obama’nın ilişkileri normalleştirme sürecinde “teröre destek veren ülkeler listesinden” çıkardığı Küba’ya karşı giderayak bir adım attı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Dışişleri Bakanlığı teröristlere sığınma imkanı vererek uluslararası terörizm faaliyetlerine destek verdiği için Küba’yı teröre destek veren ülke olarak tanımladı” ifadelerini kullandı.

Husiler de eklenecek

Pompeo, ayrıca Yemen’de iç savaşta merkezi hükümete karşı savaşan ve “Husiler” adıyla anılan Ensarallah’ı ‘terör örgütü’ ilan edeceklerini açıkladı. Pompeo, aynı zamanda Ensarallah liderleri Abdülmalik el Husi, Abdülkadir Bedreddin el Husi ve Abdullah Yahya el Hekim’i de “küresel teröristler” listesine almayı planladığını bildirdi.