MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri BAE'de gökdelende yangın! Alev topuna döndü
ABONE OL
05.05.2020 - 22:47 | | İHA

BAE'de gökdelende yangın! Alev topuna döndü

Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) bir gökdelende yangın çıktı. Yangının 3 saat içerisinde söndürüldüğü, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edildi.

BAE'deki Şarika kentinde bulunan ve 190 metre yüksekliğindeki Abbco Tower adlı gökdelende yangın çıktı. Yangın hızlanarak neredeyse gökdelenin tamamında yayıldı. BAE medyası, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını; 5 kişinin solunum güçlüğü nedeniyle sağlık ekiplerine başvurduğunu duyurdu. Öte yandan, yanan gökdelendeki insanların da yangın büyümeden önce tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

BAEde gökdelende yangın Alev topuna döndü


3 SAATTEN AZ SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Khaalej Timesın haberine göre, gökdelenin bulunduğu noktaya giden itfaiye ekipleri yangını 3 saatten az sürede söndürdü. Gökdelenin çevresindeki 5 binanın da güvenlik nedeniyle tahliye edildiği ifade edilirken; yanan gökdelenden düşen parçalar nedeniyle çok sayıda otomobilin hasar gördüğü bildirildi.

BAE'de gökdelende büyük yangınBirleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kentindeki bir gökdelende büyük çaplı yangın çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seyahat yasağı kalktı mı, hangi 7 ilde seyahat yasağı kalktı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

Seyahat yasağı kalktı mı, hangi 7 ilde seyahat yasağı kalktı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir, duası nedir? Hıdırellez gecesi ne zaman, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?

Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir, duası nedir? Hıdırellez gecesi ne zaman, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?

Sıradaki Haber