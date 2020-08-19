BAE’ye F-35 satılacak mı?

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında diplomatik ilişkileri başlatma konusunda varılan anlaşmanın yarattığı sansasyon devam ederken, anlaşmayla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

İki ülke arasında geçen hafta imzalanan anlaşmada, ABD’nin BAE’ye askeri teknoloji transferine yeşil ışık yakan bir gizli madde olduğu iddia edildi. İsrail’de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesinin ABD ve BAE’den kaynaklara dayandırdığı habere göre anlaşmadaki gizli maddeyle, Amerikan F-35 savaş uçakları ve İHA (insansız hava aracı) teknolojisinin BAE’ye satılmasının önü açılacak. Gazete, on milyarlarca dolarlık silah satışının gerçekleşeceğini iddia etti.

Netanyahu yalanladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün büyük ses getiren bu haberi yalanladı. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan (Netanyahu) başından beri İsrail ile barış anlaşması yapan Arap ülkeleri de dahil olmak üzere Orta Doğu’daki tüm ülkelere F-35 ve diğer gelişmiş silahların satışına karşı çıkmıştır” ifadesine yerildi. Açıklamada ayrıca Tel Aviv ile Abu Dabi arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için varılan anlaşmada, ABD’nin F-35 ve diğer gelişmiş silahları BAE’ye satışına karşı koyulan vetonun kaldırılması maddesinin yer almadığı kaydedildi.

Bununla birlikte Haaretz gazetesi adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberde İsrail’in BAE ile vardığı anlaşma konusunda üst düzey savunma yetkililerini bilgilendirmediği iddiasına yer verdi. Nitekim Başbakanı Netanyahu, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, kendisinden sonra Başbakanlık görevini devralacak olan Savunma Bakanı Benny Gantz ile Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi’nin, detayların önceden kamuoyuna yansımaması için anlaşma sürecinin dışında bırakıldığını itiraf etmişti.

ABD neden Arap ülkelerine üst düzey silah satmıyor?

ABD uzun yıllardır bölgede İsrail’in askeri üstünlüğünün bozulmaması adına Arap ülkelerine en üst düzey silah satışı gerçekleştirmiyor. 1973’teki Yom Kippur Savaşı’ndan sonra ABD, İsrail’in askeri üstünlüğünün bozulmaması için, bu ülkenin onayı olmadan Ortadoğu ülkelerine ileri savaş sistemleri satmayacağı güvencesini vermişti. İsrail de, bölgedeki diğer ülkelerin hava kuvvetlerinin güçlenmemesi için başta savaş uçağı ve İHA teknolojisi olmak üzere silah ticaretine şimdiye kadar karşı çıkıyordu.