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11.06.2020 - 00:25 | | AA

Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliğiyle diğer yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’ye füze saldırısı yapıldığı bildirildi.

Bağdat’ta Yeşil Bölge’ye füze saldırısı

 

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan açıklamada, yabancı misyon temsilciliklerinin yanı sıra hükümet binalarının da bulunduğu Yeşil Bölge’ye Katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.

Katyuşa füzesinin Bağdat’ın kuzeyindeki Şaab bölgesinden atıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırının kimin tarafından yapıldığı bilgisine yer verilmedi.

Yeşil Bölge’ye yönelik saldırının, Bağdat ve Washington arasındaki müzakerelerin başlamasına saatler kala gerçekleşmesi dikkati çekti.

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