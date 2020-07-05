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05.07.2020 - 11:42 | | İHA

Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı: 1 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu Yeşil Bölge’ye düzenlenen roketli saldırı sonucu bir çocuk yaralandı.

Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı: 1 yaralı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bu sabah yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği binasının yakınlarına bir Katyuşa roketi düştü. Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’taki Ali el-Salih bölgesinden atılan roketin çevredeki bir eve düşmesi sonucu bir çocuğun yaralandığını bildirdi. Açıklamada ayrıca güvenlik güçlerinin Bağdat’ın kuzeyindeki el-Taci askeri üssüne fırlatılmaya hazır bir adet Katyuşa roketi bulduğu ve saldırının engellediği belirtildi.

Irak basını ise roketli saldırının dün ABD’nin Yeşil Bölge’ye kurduğu Patriot hava savunma sistemi tarafından püskürtüldüğünü belirtti.

 

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