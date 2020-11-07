Bağışıklık uzun sürebilir

Rockefeller Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, koronavirüsü atlatan kişilerin virüse tekrar yakalanmaları durumunda bağışıklık sistemlerinin enfeksiyona karşı çok daha hızlı ve daha etkili bir savunma sağlayabileceğine dair en güçlü kanıtı buldu. Bilim insanları, bağışıklık sisteminin sadece virüsü hatırlamakla kalmayıp, enfeksiyon geçtikten sonra koruyucu antikorların kalitesini iyileştirdiğini ve virüsün ikinci kez istila etmesi durumunda vücudu hızlı ve güçlü bir saldırıya sokacak şekilde donattığını keşfetti.



‘Evrimleşiyor’



Araştırmacılar, bağışıklık sisteminin hafızasını incelediklerinde, enfeksiyondan 6 ay sonra “hafıza B” hücreleri tarafından yapılan antikorların daha güçlü hale gelmek için evrimleştiğini fark etti. “Öğrendiğimiz şey, enfekte olmuş kişilerin 6 ay sonra virüsü nötralize edebilen ve bunu çok iyi yapabilen antikorlarla kalıcı B hücresi hafıza tepkilerine sahip olduğu” diyen Prof. Michel Nussenzweig, bağışıklık sisteminin hafızasının ne kadar süreceğinin ise belli olmadığını ancak bunun potansiyel olarak yıllarca bir miktar koruma sağlayabileceğini söyledi. Bu keşif, tespit edilmiş yeniden virüse yakalanma vakalarının neden şimdiye kadar oldukça nadir görüldüğünü açıklayabilir. Öte yandan, bu araştırmanın henüz hakemli değerlendirilmedi ve bir dergide yayınlanmadığı belirtildi. l DIŞ HABERLER



ABD ve Fransa rekor tazeledi



Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 49 milyonu geçti. Perşembe günü 120 bin yeni vaka tespit edilen ABD, salgın süresince bir günde en yüksek yeni vaka görülen ülke rekorunu kırdı. Bir önceki günlük yeni vaka rekoru da 102 bin vakayla yine ABD’deydi. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Fransa’da ise dün 60 bin 486 kişide daha Kovid-19 tespit edildi. Böylece ülkede salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.



Karantina protestoları:104 gözaltı



İngiltere’de Kovid-19 mücadele için ilan edilen karantinanın ilk gününde başkent Londra’da yapılan protestoda 104 kişi gözaltına alındı. Kalabalıkların toplanmaya başlamasıyla polislerin göstericileri evlerine gitmeleri konusunda uyarıldığını belirten Polis Şefi Jane Connors “Salgının 8. ayındayız ve insanların koronavirüsün daha fazla yayılmasını önlemek için var olan düzenlemeleri tehlikeli bir şekilde ihlal etmelerinin hiçbir mazereti olamaz” dedi. Göstericiler perşembe günü başlayan bir aylık karantina kararı sonrasında protesto gösterilerine başlamıştı.



Melbourne ikinci dalgayı ‘yendi’



Avustralya’da Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı, alınan sıkı önlemlerle yenmeyi başaran Victoria Eyaleti’nin başkenti Melbourne’de, son bir haftadır yeni vaka kaydedilmedi. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, son 24 saate yapılan 18 bin 671 testte yeni vaka kaydedilmediğini açıkladı. Eyalet genelindeki aktif vaka sayının da 15’e düştüğünü hatırlatan ve ikinci dalganın başarıyla atlatılmasına katkıda bulunanlara teşekkür eden Andrews, eyalette Kovid-19’dan 10 gündür can kaybı, 7 gündür de yeni vaka kaydedilmediğini söyledi.



Rusya’da durum ‘gergin’



Rusya’da gün içinde kaydedilen koronavirüs vaka sayısı şimdiye kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Son 24 saatte 20 bin 582 yeni vaka tespit edildi, 378 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 955 kişi iyileşti. Salgının başlamasından bu yana hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 887’şe ulaştı. Ülkede vaka sayısı 1 milyon 733 bin 440’a çıktı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’da salgınla ilgili gergin bir durum olduğunu ancak kontrolü elde tuttuklarını açıklamıştı.