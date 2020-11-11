‘Bahara hayat normale dönebilir’

İngiltere’nin en seçkin aşı uzmanlarından biri olan Sir John Bell ise bu gelişmenin ardından gelecek yıl ilkbaharda hayatın normale dönmesi gerektiğine “biraz daha güvenle” inandığını söyledi.



ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci ise, Pfizer’in geliştirdiği Kovid-19 aşısının dağıtımına yıl sonundan önce başlanabileceğini duyurdu ve “Kasım ayı sonu ya da aralık ayı başında doz vermeye başlayabiliriz” dedi. Fauci, Moderna’nın da yakın zamanda aşı dağıtımına başlayabileceğini söyledi. “Etkili olan birden fazla aşıya sahip olma ihtimalimiz var” diyen Fauci, Moderna’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısıyla ilgili son verilerin yakın zamanda duyurulacağını söyledi.