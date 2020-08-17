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17.08.2020 - 19:20 | | AA

Bakan Akar'dan Libya'da kritik görüşmeler

Gelen son dakika haberlerine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Başbakanlık Sarayı'na geçti.

Bakan Akar burada, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Akar, es-Serrac ve el-Atiyye, heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Akar, toplantı öncesinde Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'yle, üçlü toplantının ardından ise Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Bakan Akardan Libyada kritik görüşmeler

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa bir araya geldi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Başbakanlık Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından Corinthia Oteli'ne geçti.

Bakan Akardan Libyada kritik görüşmeler

Burada Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya İçişleri Bakanı Başağa heyetlerarası toplantıya başkanlık etti.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Bakan Akardan Libyada kritik görüşmeler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Corinthia Oteli'ndeki görüşmenin ardından El-Mahari Oteli'ne geçti.

Akar burada, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile heyetlerarası toplantıya başkanlık etti.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

 

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