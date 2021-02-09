09.02.2021 - 14:49 | | AA
Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Kuveyt'te Başbakan Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Yeni oluşacak kabineyle yakın çalışmayı arzu ediyoruz. Ticaret hacmimizi pandemiye rağmen muhafaza ettik. Türk inşaat firmalarının Kuveyt'te önemli projeler üstlenmesi memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ayrıca, Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ile de görüştü.
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten mutasyonlu koronavirüs uyarısı: Brezilya varyantı Türkiye'de ilk kez tespit edildiİstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüsün farklı mutasyonlarının Türkiye'de görülmesinin ardından çok önemli uyarılarda bulundu. Tükek, artık pozitif teşhis alan tüm hastaların evde ya da hastanede farketmeksizin, tek kişi olarak izolasyonda kalması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Tufan Tükek, yeni tip mutantlar nedeniyle çok dikkatli olunması gerektiği belirtti. Tükek, Brezilya varyantının Türkiye'de ilk kez bir hastada tespit edildiğini de açıkladı.