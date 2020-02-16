16.02.2020 - 12:41 | | İHA
Bakan Çavuşoğlu, Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı’na katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih’te Dışişleri Bakanları düzeyindeki Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı’na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin Konferansı’nda alınan kararların uygulanmasını ele almak amacıyla Almanya’nın Münih kentinde Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirilen Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı’na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, toplantı öncesi mevkidaşlarıyla aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
Bakan Çavuşoğlu, ikili görüşmeleri kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile de bir araya geldi.
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