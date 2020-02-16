Bakan Çavuşoğlu, Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin Konferansı’nda alınan kararların uygulanmasını ele almak amacıyla Almanya’nın Münih kentinde Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirilen Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı’na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, toplantı öncesi mevkidaşlarıyla aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu, ikili görüşmeleri kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile de bir araya geldi.