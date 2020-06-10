10.06.2020 - 19:44 | | AA
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefon görüşmesinde, Libya ve genel güvenlik konularını değerlendirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.
Kaynaklar, görüşmede, Libya ve genel güvenlik konularının ele alındığını kaydetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ile görüştüSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'nin salgına yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alınarak detaylı veri paylaşımı yapıldı.