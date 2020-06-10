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HaberlerDünya Haberleri Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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10.06.2020 - 19:44 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefon görüşmesinde, Libya ve genel güvenlik konularını değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.

Kaynaklar, görüşmede, Libya ve genel güvenlik konularının ele alındığını kaydetti.

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