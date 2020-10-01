01.10.2020 - 11:08 |
Bakan Çavuşoğlu yarın İtalya'ya gidiyor!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüşmek üzere yarın İtalya'ya gidecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın Bakanımız, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio’nun davetine icabetle, 2 Ekim 2020 tarihinde İtalya’yı ziyaret edecektir.
Görüşmelerde, Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Üçüncü Zirvesi hazırlıklarının yanısıra, Türkiye-İtalya ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."