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01.10.2020 - 11:08 |

Bakan Çavuşoğlu yarın İtalya'ya gidiyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüşmek üzere yarın İtalya'ya gidecek.

Bakan Çavuşoğlu yarın İtalya'ya gidiyor!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sayın Luigi Di Maio’nun davetine icabetle, 2 Ekim 2020 tarihinde İtalya’yı ziyaret edecektir.

Görüşmelerde, Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Üçüncü Zirvesi hazırlıklarının yanısıra, Türkiye-İtalya ilişkileri ve Avrupa Birliği üyelik sürecimiz ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

Ermenistanlı askerler, SİHA'dan böyle kaçtıAzerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait topçu bataryasını Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vurma anı görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Ermenistanlı askerlerin kaçması da yer aldı.
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