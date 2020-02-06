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06.02.2020 - 11:00 | | AA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Fasolu mevkidaşı Mamadou Alpha Barry, Gine-Bissaulu mevkidaşı V. Ruth Monteiro, Namibyalı mevkidaşı Netumbo Nandi-Ndaitwah ve Madagaskarlı mevkidaşı Dr. Djacoba Liva Tehindrazanariveo ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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