Bakan Çavuşoğlu'ndan Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Fasolu mevkidaşı Mamadou Alpha Barry, Gine-Bissaulu mevkidaşı V. Ruth Monteiro, Namibyalı mevkidaşı Netumbo Nandi-Ndaitwah ve Madagaskarlı mevkidaşı Dr. Djacoba Liva Tehindrazanariveo ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

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