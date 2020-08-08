Bakanlıktan emekli oldu

Palmerston’ın “dilinden” yazılan ve Twitter’daki 105 bin takipçili hesabında yayımlanan mektupta, kedinin “evden çalışmaya” karar verdiği ve bundan sonra kırsalda huzurlu bir yerde yaşayacağı belirtilerek “resmi görevlerinden” ayrıldığı bildirildi. Bir barınaktan alınan ve yaşı bilinmeyen Palmerston, 4 yıldır başkent Londra’daki Dışişleri Bakanlığı ofisindeydi. Palmerston bir dönem başbakanlık konutunun ana fare yakalayıcısı Larry ile çatışmıştı!