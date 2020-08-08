08.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Bakanlıktan emekli oldu
İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın daimi kedisi Palmerston’ın fare yakalama görevlerinden emekli olduğu açıklandı.
Palmerston’ın “dilinden” yazılan ve Twitter’daki 105 bin takipçili hesabında yayımlanan mektupta, kedinin “evden çalışmaya” karar verdiği ve bundan sonra kırsalda huzurlu bir yerde yaşayacağı belirtilerek “resmi görevlerinden” ayrıldığı bildirildi. Bir barınaktan alınan ve yaşı bilinmeyen Palmerston, 4 yıldır başkent Londra’daki Dışişleri Bakanlığı ofisindeydi. Palmerston bir dönem başbakanlık konutunun ana fare yakalayıcısı Larry ile çatışmıştı!
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.