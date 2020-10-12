12.10.2020 - 07:00 |
‘Balinaların nesli tükenmek üzere’
40 ülkeden 350’den fazla bilim insanı ve çevreci, nesillerinin tükenmesi tehlikesine karşı balina ve yunusları korumak için acil küresel eylem çağrısı yaptı.
Bilim insanları ve çevrecilerin imzaladığı mektupta, balina ve yunusların soylarının “bıçak sırtında” olduğu belirtildi. Denizlerdeki aşırı kirlilik ve sömürüye karşı önlem alınmaması nedeniyle, bu türlerin soyunun önümüzdeki yıllarda tükenebileceği uyarısı yapıldı. Mektupta imzası bulunan bilim insanları, balina ve yunusların nesillerinin tükenmesinin önüne geçilebileceğini ancak bunun için derhal harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi.
Azerbaycan halkından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajErmenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Azerbaycan'ın Gence kentinde halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Gence'de yaşayan yaşlı kadın, "Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık" ifadelerini kullandı.