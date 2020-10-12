‘Balinaların nesli tükenmek üzere’

Bilim insanları ve çevrecilerin imzaladığı mektupta, balina ve yunusların soylarının “bıçak sırtında” olduğu belirtildi. Denizlerdeki aşırı kirlilik ve sömürüye karşı önlem alınmaması nedeniyle, bu türlerin soyunun önümüzdeki yıllarda tükenebileceği uyarısı yapıldı. Mektupta imzası bulunan bilim insanları, balina ve yunusların nesillerinin tükenmesinin önüne geçilebileceğini ancak bunun için derhal harekete geçilmesi gerektiğini bildirdi.