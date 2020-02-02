Bangladeş Çin vatandaşları için kapıda vize uygulamasını durdurdu

Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K Abdul Momen, basına yaptığı açıklamada, "Dün gece acil toplantı yaptık ve koronavirüs riski normale dönene kadar Çin vatandaşlarına sınır kapısında vize vermeme kararı aldık." dedi.

Momen, Bangladeş'te çalışan Çinlilere en az bir ay ülkeyi terk etmemeleri talimatı verildiğini söyledi.

Bangladeş'i ziyaret etmek isteyen Çin vatandaşlarının, detaylı tıbbi raporlarla ülkenin Pekin Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulunabileceklerini belirten Momen, "Dostane ilişkiler ve ikili ticaret temeline dayanarak, Çin vatandaşlarına uzun zamandır ülkeye girişte (havaalanında) vize veriyorduk ancak durum şimdi farklı." diye konuştu.

Güney Kore'den Hubey'den gelen yabancı ülke vatandaşlarına geçici seyahat yasağı



Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, son iki haftadır Çin'in Hubey eyaletinde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, virüse karşı önlemleri tartışmak üzere düzenlenen toplantıda, söz konusu giriş yasağının, salı günü uygulamaya gireceğini belirtti.

Hubey'den dönen Güney Korelilerin 14 gün karantina altında kalmalarının gerekeceğine dikkati çeken Chung, yabancı ülke vatandaşlarına yönelik güneydeki Jeju adası için vizesiz seyahat programının da geçici olarak askıya alınacağını kaydetti.