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08.03.2020 - 17:10 | | İHA

Bangladeş’te ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ederken, Bangladeş’te ilk kez 3 kişide virüse rastlandı.

Bangladeş’te ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü diğer ülkelere sıçramaya devam ediyor. Bangladeş’te Epidemiyoloji, Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ilk kez 3 kişide korona vakasının doğrulandığı belirtildi. Açıklamada, virüse rastlanan kişilerin 20 ila 35 yaşları arasında olduğu ve yakın zamanda İtalya'dan döndüklerinin belirlendiği kaydedildi.

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