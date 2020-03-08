08.03.2020 - 17:10 | | İHA
Bangladeş’te ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ederken, Bangladeş’te ilk kez 3 kişide virüse rastlandı.
Çin'de ortaya çıkan korona virüsü diğer ülkelere sıçramaya devam ediyor. Bangladeş’te Epidemiyoloji, Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ilk kez 3 kişide korona vakasının doğrulandığı belirtildi. Açıklamada, virüse rastlanan kişilerin 20 ila 35 yaşları arasında olduğu ve yakın zamanda İtalya'dan döndüklerinin belirlendiği kaydedildi.