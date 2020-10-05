Barış gücüne ‘rıza’ şartı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın gündeme getirdiği Rus barış gücü konusuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Barış gücü sadece her iki tarafın da rızasıyla oraya girebilir” ifadelerini kullandı.

Ermeni lider ağır yaralı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, uluslararası olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın lideri Araik Arutyunyan’ın ağır yaralandığını duyurdu. Sputnik Türkçe’nin bildirdiğine göre basın toplantısında konuşan Hacıyev, “Ordumuzun nokta atışı neticesinde Arutyunyan ağır yaralandı” ifadelerini kullandı. Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan ise iddiayı yalanladı ve Arutyunyan’ın sağlıklı olduğunu öne sürdü.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ellerindeki bilgilere göre resmi olarak tanınmamış Dağlık Karabağ’daki çatışmalara Türkiye’den yaklaşık 150 üst rütbeli askerin Azerbaycan tarafında katıldığını iddia ederken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dergahlı, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nin yayınladığı, Dağlık Karabağ’da Azeri ve Türk askerler arasında olduğu iddia edilen telsiz konuşması kaydının sahte olduğunu söyledi.