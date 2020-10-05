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05.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Barış gücüne ‘rıza’ şartı

Rusya’nın Dağlık Karabağ’a barış gücü göndermesinin, ancak Bakü ve Erivan’ın rızasıyla olabileceği açıklandı.

Barış gücüne ‘rıza’ şartı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın gündeme getirdiği Rus barış gücü konusuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Barış gücü sadece her iki tarafın da rızasıyla oraya girebilir” ifadelerini kullandı.

Ermeni lider ağır yaralı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, uluslararası olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın lideri Araik Arutyunyan’ın ağır yaralandığını duyurdu. Sputnik Türkçe’nin bildirdiğine göre basın toplantısında konuşan Hacıyev, “Ordumuzun nokta atışı neticesinde Arutyunyan ağır yaralandı” ifadelerini kullandı. Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan ise iddiayı yalanladı ve Arutyunyan’ın sağlıklı olduğunu öne sürdü.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ellerindeki bilgilere göre resmi olarak tanınmamış Dağlık Karabağ’daki çatışmalara Türkiye’den yaklaşık 150 üst rütbeli askerin Azerbaycan tarafında katıldığını iddia ederken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dergahlı, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nin yayınladığı, Dağlık Karabağ’da Azeri ve Türk askerler arasında olduğu iddia edilen telsiz konuşması kaydının sahte olduğunu söyledi.

Kontrolden çıkan lüks otomobil defalarca takla attıMaltepe sahil yolunda süratli bir şekilde Kadıköy istikametinde seyir halinde olan lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkıp defalarca takla attı. Yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken içindeki üç kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.Defalarca takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durabildi
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