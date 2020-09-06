Barzani, Ankara'ya Macron'la ilgili ne dedi?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani cuma günü Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. 2017'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuna gitmesi sonrası Ankara ile iplerin gerilmesinin ardından gelen en üst düzey ziyaret Neçirvan Barzani'nin ziyareti oldu.

Barzani Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Ziyaretin üç yılın ardından gelmesi dikkat çekiciydi ama bu ziyareti dikkat çekici yapan bir başka detay daha vardı. Barzani'nin Türkiye'ye gelmeden hemen önce Irak'ta bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Bağdat'ta görüşmesi.

Barzani'nin Macronla görüşmesinden hemen sonra Türkiye'ye gelmesi merak uyandırdı. CNN TÜRK'ün o ziyarete ilişkin edindiği perde arkası bilgilere göre, ziyaretin hemen Macron'un ziyaretinden sonra gelmesi sürpriz bir ziyaret olduğu anlamına gelmiyor. Barzani zaten Türkiye'ye başkanlık görevini aldığı günden bu yana gelmek istiyordu, ziyaret de daha önceden planlanmış bir ziyaretti.

Peki Barzani görüşmelerinden Macron ile Bağdat'ta yaptığı temasları gündeme getirdi mi? Edinilen bilgilere göre cevap evet. CNN TÜRK'e konuşan kaynaklar, Barzani'nin Macron ile görüşmesine dair Ankara'ya bilgi verdiğini dile getirdi. 2019 itibariyle Irak'tan Fransız askerlerini çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron Bağdat'ta Türkiye'nin Irak'ın iç işlerine karıştığını ve tekrarlayan saldırıları nedeniyle zorluklar çıktığını söylemişti. Kaynakların aktardığına göre, Barzani Ankara temaslarında Macron'a "Kuzey Irak'taki durumu ve Türkiye'nin rolünü etraflıca anlattığını söyledi", Macron'un ise Barzani'ye "Ben olayın bu yönlerini bilmiyordum" cevabını verdiği Barzani tarafından Ankara'ya aktarıldı.

Görüşmelerde ayrıca, PKK ile ortak mücadeleye de vurgu yapıldı, istihbarat dahil işbirliklerinin artırılması konuşuldu. ekonomi, güvenlik, koronavirüs, enerji alanlarında işbirlikleri de ziyarette ele alınan başlıklardan oldu.