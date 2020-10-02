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02.10.2020 - 07:00 |

‘Başbakanı yazı turayla belirledik!’

Belçika’da yeni hükümet, federal seçimlerin üstünden 16 ay geçtikten sonra kurulabildi.

‘Başbakanı yazı turayla belirledik!’

Yeni başbakan, liberal Open VLD’den Alexander de Croo oldu. Hükümet kurma müzakerelerini De Croo ile birlikte yürüten Sosyalist Parti’den Paul Magnette, basın toplantısında kimin başbakan olacağına yönelik soruya esprili bir dille “Nasıl seçeceğimizi bilemedik, o yüzden yazı-tura attık. Alexander denk geldi ama bu harika bir tercih” yanıtını verdi. “Vivaldi koalisyonu” olarak anılan hükümet 7 partiden oluşuyor. Bu arada önceki başbakan Sophie Wilmes ile yeni Başbakan De Croo arasında devir teslim de yapıldı. İki başbakanın birbirlerine sunduğu hediyeler arasında “Vivaldi” plağının da bulunması dikkat çekti.

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