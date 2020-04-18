18.04.2020 - 07:00 |
Başka bir Dünya’ya döndüler
Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan 3 astronot farklı bir dünyaya döndü. Üç astronot Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan cuma sabahı Türkiye saatiyle 08:16’da Dünya’ya döndü ancak dünya bıraktıklarından çok farklı.
Rus Oleg Skrypochka ve Amerikalı Jessica Meir ve Andrew Morgan, Temmuz 2019’da Kovid-19 ortaya çıkmadan çok önce Dünya’dan ayrılmıştı. Astronot Meir gazetecilere yaptığı görüntülü açıklamada, “Buradan baktığınızda, Dünya her zamanki gibi büyüleyici görünüyor. Dolayısıyla, ayrıldığımızdan bu yanaki değişikliklere inanmak zor geliyor” demişti. Skrypochka ve Meir 205 gün, Morgan ise 272 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaydı. Üçlüyü dönüşlerinde Kazakistan’daki bir noktadan alacak ekip, virüs bulaştırmamaları için bir süredir sıkı bir karantina altındaydı.
Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.