Başka bir Dünya’ya döndüler

Rus Oleg Skrypochka ve Amerikalı Jessica Meir ve Andrew Morgan, Temmuz 2019’da Kovid-19 ortaya çıkmadan çok önce Dünya’dan ayrılmıştı. Astronot Meir gazetecilere yaptığı görüntülü açıklamada, “Buradan baktığınızda, Dünya her zamanki gibi büyüleyici görünüyor. Dolayısıyla, ayrıldığımızdan bu yanaki değişikliklere inanmak zor geliyor” demişti. Skrypochka ve Meir 205 gün, Morgan ise 272 gündür Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaydı. Üçlüyü dönüşlerinde Kazakistan’daki bir noktadan alacak ekip, virüs bulaştırmamaları için bir süredir sıkı bir karantina altındaydı.