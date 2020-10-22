Başkan Trump sahada, Biden kayıp

Bununla birlikte Trump ile Biden arasında ikinci ve son televizyon münazarası bugün yapılıyor. Trump’ın ilk tartışmadaki çıkışları, Başkanlık Münazaraları Komisyonu’nun yeni kurallar getirmesine neden oldu. Bu yüzden biri konuşurken diğerinin mikrofonu kesilecek. İki adayın, televizyonda Kovid-19’la mücadele, ırkçılık, iklim, ulusal güvenlik, liderlik gibi konuları tartışırken, dış politikaya girmeyecek.

Başkan Trump’ın dış politika konusunun TV’deki tartışmadan çıkarılmasından memnun olmadığı, ulusal güvenlik konusu gündeme geldiğinde mutlaka Ortadoğu ve Çin konularını gündeme getirebileceği belirtiliyor.

40 milyon oy kullanıldı

Bu arada birçok eyalette seçmen ya posta yoluyla ya da sandıklara erken giderek oy kullanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 40 milyonun üzerinde oy kullanıldığı belirtilirken, postayla oy verenlerin daha çok Demokrat olduğu gözleniyor. Bu seçmenler içinde yaklaşık 6 milyon kararsızın, seçim sonucunda etkili olacağı belirtiliyor.

Yüksek Mahkeme’nin, Pensilvanya’da 3 Kasım seçimlerinden üç gün sonrasına kadar postalanmış oy pusulalarının sayılmasına izin vermesiyse, Cumhuriyetçilerin tepkisini çekti. Zira Pennsylvania’da özellikle delege sayısında Biden önde olursa, Trump’ın, genel ülke seçiminde kaybetmesi söz konusu. Çünkü Florida, Pensilvanya, Ohio, Michigan, Iowa gibi eyaletler, başkanlık seçiminde ipi kimin göğüsleyeceğini belirleyecek yerler arasında.

Bağış miktarları

Öte yandan geçen ayın bağış rakamlarına baktığımızda Joe Biden yaklaşık 282 milyon dolar toplarken, Başkan Trump’ın 81.3 milyon dolarda kaldığı görülüyor. “Biden Zafer Fonu” Temmuz-Eylül arasında 423 milyon dolar, “Trump Zafer Fonu” da 119 milyon dolar toplamış.

Genele baktığımızdaysa, 2020 Başkanlık, Kongre ve Senato seçimleri için harcanan toplam miktar 10.8 milyar doları buluyor. Bazı eyaletlerden Senatör seçilmek için harcanan kampanya masrafı 121 milyon doları (South Carolina gibi) bulurken, Temsilciler Meclisi Üyesi olmak için bu miktar 26 milyon dolara (Louisiana gibi) kadar çıkabiliyor.

Son dönemdeki anketler ne diyor?

7 Ekim-20 Ekim arasında 10 ayrı anket firmasının yaptığı seçim anketi ortalamasına göre Joe Biden, Trump’ın yaklaşık 9 puan önünde. Hatta bir ara, bu fark yüzde 12’ye kadar çıkmıştı. “Sallantı eyaletlerin” ortalamasında da Biden yüzde 3.9 önde götürüyor. Biden, Florida’da yüzde 1, Pensilvanya’da yüzde 3.8, Michigan’da yüzde 7.3, Wisconsin’de 6.2, North Carolina’da yüzde önde götürüyor.

Burada net olan, sallantı eyaletlerde alınacak delege sayısı ve kararsızların oyunun, seçimin kaderini belirleyecek olması. Demokratların yoğun olduğu bir yerde, Demokrat Partili olmasına rağmen “Ben Trump’a oy vereceğim” diyen seçmenler olduğunu da belirtmekte fayda var. Kısacası, 2 haftadan az bir süre kala Biden, halen seçimin favorisi görünüyor. Şayet Trump, her şeye rağmen kazanırsa, sadece Biden’ı değil, anket firmaları, ana akım medya, sosyal medya firmalarını da yenmiş olacak.

Çin’de banka hesabı varmış!

New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’de bir banka hesabı olduğunu ve bu ülkede iş projeleri aramaya devam ettiğini ortaya çıkardı. Trump, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden’ın oğlunun Çin’le iş bağlantıları olduğunu öne sürerek, rakibini bu ülkeye karşı yumuşak bir tutum izlemekle suçluyordu.

NYT’nin haberine göre, Trump’ın vergi kayıtları, kurucusu olduğu Trump Uluslararası Otel Yönetimi şirketinin Çin’de banka hesabı bulunduğu ve ülkenin en büyük kamu şirketlerinden biriyle ortaklık kurduğunu gösteriyor. NYT, daha önceki haberlerinde Trump’ın başkan olduğu 2016’da ve 2017’de ABD’de sadece 750 dolar gelir vergisi ödediğini duyurmuştu. Gazeteye göre Çin bankasındaki hesaptan ise bu ülkede 188 bin 561 dolar vergi ödendi. Gazete, hesabın varlığını Trump’ın vergi kayıtlarına ulaştıktan sonra açıkladı. Trump Grubu’nun avukatı Alan Garten, şirketin, Asya’daki otelcilik sektöründeki fırsatları araştırmak üzere Çin’de bir ofis açtığını, ancak buranın 2015’ten bu yana aktif olmadığını öne sürdü.

Trump Ağustos ayında Amerikan firmalarına Çin’den çıkmaları ve ABD’ye dönmeleri için çağrıda bulunmuştu. ABD şirketlerinin Çin’le iş yapmasına şiddetle karşı olan Trump, iki ülke arasında ticaret savaşı başlatmıştı.

Melania mitinge katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Melania Trump’ın sözcüsü, First Lady’nin durumunun iyiye gittiğini, ancak öksürüğünün devam ettiğini gerekçe göstererek eşi Donald Trump’ın Pensilvanya’daki seçim mitingine katılamayacağını açıkladı.