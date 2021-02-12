Batı Kudüs'teki gösteride Netanyahu taraftarları ile karşıtları arasında arbede yaşandı

Bir grup İsrailli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetemediği suçlamasıyla ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifası için Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanan grup, Netanyahu'yu istifaya davet eden sloganlar attı.

Aynı bölgede gösteri düzenleyen Netanyahu taraftarları ise diğer gruba tepki gösterdi.

İki grup arasındaki tansiyonun yükselmesinin ardından kısa süreli arbede yaşandı. Polis araya girerek iki grubu ayırdı.

Netanyahu karşıtı gösteriye destek veren Haim Shami, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 1 yıldır İsrail Başbakanı'nın istifası için birçok gösteri düzenlediklerini belirtti.

Hedeflerine ulaşıncaya kadar gösterilere devam etmekte kararlı olduklarını dile getiren Shami şu açıklamada bulundu:

"Protestocular, sadece gösterilere ve mücadelemize odaklanmalı, seçimleri dikkate almamalı. Çünkü seçimler bir tuzak. Mücadelenin yalnızca seçimle kazanılacağı düşüncesi yanlış. Bu adam, bu suçlu (Netanyahu) seçimleri kaybetmesi halinde sonuçları kabul etmeyecek."

İsrail'de protestocular, 9 ayı aşkın süredir hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenliyor.