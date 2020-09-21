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21.09.2020 - 16:27 | | İHA

Bavyera'da 8 binden fazla öğrenci karantinada

Almanya'nın Bavyera eyaletinde 8 bin 800'den fazla öğrencinin korona virüs nedeniyle karantinaya alındığını duyuruldu.

Bavyera'da 8 binden fazla öğrenci karantinada

 

Bavyera Eğitim Bakanlığı tarafından bugün Münih'te yapılan açıklamada, şu anda 8 bin 800'den fazla öğrenci ve 771 öğretmenin karantina altında olduğunu, 343 öğrenci ve 48 öğretmene korona virüsü bulaşmış olduğunu duyurdu.

Eyalet genelinde 1 milyon 650 bin öğrenci ve 150 bin öğretmen görev yapıyor. Eyalette eğitim yıl dönümü başlamasıyla birlikte ortaokullarda enfeksiyondan korunmak için okulun ilk iki haftasında maske takılması zorunlu hale getirilmişti.

Münih ve çevresinde bu zamana kadar 10 bin 673 korona vakası tespit edilmiş ve 223 kişi hayatını kaybetmişti.

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