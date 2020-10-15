Bayramov ve Lavrov görüştü

Bayramov, Ermenistan ordusunun balistik füzelerinin 14 Ekim gece saat 01.00 sularında Azerbaycan’ın şehirlerine saldırı amacıyla hazır hale getirildiğini belirtti. Azerbaycan-Ermenistan sınırında, işgal altındaki Kelbecer’e yakın bölgelerde konuşlu füzelerin meşru bir askeri hedef olarak ve sivil halkı koruma amacıyla Azerbaycan ordusunca vurularak imha edildiğini bildiren Bayramov, böylece çok sayıda sivilin hayatının kurtarıldığını kaydetti. Bayramov, durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu söyledi. Lavrov ise, sivil kayıplar nedeniyle ciddi endişe duyduklarını belirterek, Moskova’da kabul edilen insani ateşkese uyulmasının önemine dikkat çekti.