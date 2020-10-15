15.10.2020 - 07:00 |
Bayramov ve Lavrov görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yaptıkları telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’daki durumu ele aldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Bayramov, bölgedeki gelişmelerle ilgili Rus mevkidaşına bilgi verdi.
Bayramov, Ermenistan ordusunun balistik füzelerinin 14 Ekim gece saat 01.00 sularında Azerbaycan’ın şehirlerine saldırı amacıyla hazır hale getirildiğini belirtti. Azerbaycan-Ermenistan sınırında, işgal altındaki Kelbecer’e yakın bölgelerde konuşlu füzelerin meşru bir askeri hedef olarak ve sivil halkı koruma amacıyla Azerbaycan ordusunca vurularak imha edildiğini bildiren Bayramov, böylece çok sayıda sivilin hayatının kurtarıldığını kaydetti. Bayramov, durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu söyledi. Lavrov ise, sivil kayıplar nedeniyle ciddi endişe duyduklarını belirterek, Moskova’da kabul edilen insani ateşkese uyulmasının önemine dikkat çekti.
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