MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Bazı Arap ülkelerinde corona virüs kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
ABONE OL
19.04.2020 - 22:39 | | AA

Bazı Arap ülkelerinde corona virüs kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kayıpları Cezayir'de 375'e yükselirken, Irak'ta vaka sayısı arttı.

Bazı Arap ülkelerinde corona virüs kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, 8 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 375'e yükseldiğini belirtti.

Fevrar, 95 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 2 bin 629'a yükseldiğini, iyileşen sayısının ise 1047 olduğunu ifade etti.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, 26 yeni enfekte ile ülkedeki toplam vaka sayısının 1539'a, iyileşenlerin sayısının ise 1009'a yükseldiğini duyurdu.

Yeni can kaybının yaşanmadığı ülkede 82 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Fas

Cezaevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, hapishanelerde 2 mahkum ile 9 görevlinin daha enfekte olduğu ifade edildi.

Yeni verilerle ülkedeki hapishanelerde enfekte olan mahkum sayısı 3'e, görevli sayısı 13'e yükselmiş oldu.

Hapishanelerdeki enfekte oranlarının, 80 bin mahkum ve 10 bin 200 görevliye kıyasla düşük olduğuna değinilen açıklamada, hapishane görevlilerinin, salgın nedeniyle görev değişimi yapmadan önce 2 hafta karantinaya alındığı aktarıldı.

Açıklamada, hapishanelerdeki vakaların, ülke genelindeki toplam vakalara dahil olup olmadığı belirtilmedi.

Fas Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarını 138, vaka sayısını ise 2 bin 820 olarak açıklamıştı.

 

Tarihi yelkenli İstanbul Boğazı'ndan geçtiDünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi İstanbul Boğazından geçti. Dünya turuna çıkan 94 yaşındaki gemi Rusya'nın Novorossiysk Limanına gitmek için Karadeniz'e açıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

1000 TL Sosyal Yardım başvurusu nasıl, nereden yapılır? Sosyal Yardım (parası) ödemeleri sorgulama sayfası 2020

1000 TL Sosyal Yardım başvurusu nasıl, nereden yapılır? Sosyal Yardım (parası) ödemeleri sorgulama sayfası 2020

Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

Ücretsiz izinle ilgili flaş açıklama! 'Mutlaka bildirin'

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Arog filmi konusu ve oyuncu kadrosu ! - Arog ne zaman ve nerede çekildi?

Arog filmi konusu ve oyuncu kadrosu ! - Arog ne zaman ve nerede çekildi?

Sıradaki Haber