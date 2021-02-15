‘Bazı güçler Navalni’yi kullanıyor!’

Putin, devlet kanalı Rossiya 24’te, bir süre önce Rus medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ile yaptığı toplantının yayınlanan bölümlerinde, Rusya’daki protesto gösterileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rus muhalif Navalni’yi isim vermeden “figüran” olarak nitelendiren Putin, bazı güçlerin Navalni’yi ülkesinde özellikle sosyo-ekonomik durumun iyi olmadığı bugünlerde kullandığını söyledi.

Putin, “Tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da gelir düzeyi dahil içinde yaşadıkları koşullarla ilgili olarak insanların yorgun, hoşnutsuz ve öfkesinin birikmiş olduğu bir zamanda bu figüranı kullanıyorlar” dedi. Putin, Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde de karşı güçler tarafından bu olumsuz şartların kullanıldığına dikkati çekti.