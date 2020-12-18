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18.12.2020 - 17:43 | | AA

BD Başkan Yardımcısı Pence ve eşi canlı yayında Kovid-19 aşısı oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eşi Karen Pence ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

BD Başkan Yardımcısı Pence ve eşi canlı yayında Kovid-19 aşısı oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence eşi ve Adams yerel saatle sabah kameraların karşısına geçti.

 Ülke halkını aşıya teşvik amacıyla aşı olduklarını belirten Pence çifti ve Adams, aşıya güvendiklerini ve salgının bu şekilde bitebileceğini söyledi.

 "TÜNELİN SONUNDA IŞIK GÖRÜNÜYOR"

Pence, yaptığı konuşmada, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının da birkaç saat içinde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmasının beklendiğinin altını çizerek, "Aşıya karşı güven inşa etmek için bu sabah burada toplandık." ifadesini kullandı.

Salgınla mücadelede aşının önemine işaret eden Pence, "Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi, salgında önemli bir dönemeçteyiz. Tünelin sonunda ışık görünüyor." dedi.

Trump'ın ne zaman aşı olacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

 ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın da gelecek hafta kameralar önünde aşı olması bekleniyor.

 

Pfizer ve BioNTech aşısını olduktan sonra bayıldıABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
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