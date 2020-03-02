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02.03.2020 - 07:00 |

Bebek yaza geliyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Carrie Symonds nişanlandı. Çift yazın bebek beklediklerini duyurdu.

Bebek yaza geliyor

 

Önce nişan sonra bebek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iki yıldır ayrı yaşadığı Marina Wheeler’den geçen haftalarda resmi olarak boşanmıştı. 55 yaşındaki Johnson’ın birlikte yaşadığı 31 yaşındaki sevgilisi Carrie Symonds’la nişanlandığını duyurdu. Johnson’ın geçen yıl temmuz ayında iktidardaki Muhafazakar Parti’nin lideri seçilmesi ve İngiltere Başbakanı olması sonrası Başbakanlık Konuta’na taşınan çiftin, yaz başında bebeklerinin dünyaya geleceği açıklandı. İngiltere başbakanları arasında en genç partner olan Carrie Symonds, Muhafazakar Parti’nin eski iletişim sorumlusuydu.

Çalkantılı aşk hayatı

Özel hayatıyla pek çok kez gündem olan Boris Johnson, ilk evliliğini 1987’de Allegra Mostyn-Owen ile yaptı. Evliliyken Marina Wheeler ile ilişki yaşayan Johnson, 1993’te Mostyn-Owen’dan boşandıktan 12 gün sonra Wheeler ile evlendi. Johnson, Wheeler ile 25 yıl süren evliliğinde 3 farklı kadınla olan ilişkisiyle gündeme geldi. Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde Johnson hakkında, ABD’li eski direk dansçısı Jennifer Arcuri ile olan ilişkisi nedeniyle soruşturma açılmıştı. Johnson’ın resmi olarak Marina Wheeler’dan 4 çocuğu bulunuyor. Tam olarak kaç çocuğu olduğu bilinmeyen Johnson’ın en az 5 çocuğu var. -DIŞ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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