Bebek yaza geliyor

Önce nişan sonra bebek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iki yıldır ayrı yaşadığı Marina Wheeler’den geçen haftalarda resmi olarak boşanmıştı. 55 yaşındaki Johnson’ın birlikte yaşadığı 31 yaşındaki sevgilisi Carrie Symonds’la nişanlandığını duyurdu. Johnson’ın geçen yıl temmuz ayında iktidardaki Muhafazakar Parti’nin lideri seçilmesi ve İngiltere Başbakanı olması sonrası Başbakanlık Konuta’na taşınan çiftin, yaz başında bebeklerinin dünyaya geleceği açıklandı. İngiltere başbakanları arasında en genç partner olan Carrie Symonds, Muhafazakar Parti’nin eski iletişim sorumlusuydu.

Çalkantılı aşk hayatı

Özel hayatıyla pek çok kez gündem olan Boris Johnson, ilk evliliğini 1987’de Allegra Mostyn-Owen ile yaptı. Evliliyken Marina Wheeler ile ilişki yaşayan Johnson, 1993’te Mostyn-Owen’dan boşandıktan 12 gün sonra Wheeler ile evlendi. Johnson, Wheeler ile 25 yıl süren evliliğinde 3 farklı kadınla olan ilişkisiyle gündeme geldi. Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde Johnson hakkında, ABD’li eski direk dansçısı Jennifer Arcuri ile olan ilişkisi nedeniyle soruşturma açılmıştı. Johnson’ın resmi olarak Marina Wheeler’dan 4 çocuğu bulunuyor. Tam olarak kaç çocuğu olduğu bilinmeyen Johnson’ın en az 5 çocuğu var. -DIŞ HABERLER