Belarus’ta halk onun için sokağa indi

Beş dönemdir ülkede Devlet Başkanlığı görevini yürüten Aleksandr Lukaşenko karşıtlarının gerçekleştirdiği protesto yürüyüşünün 10 yıldır ülkede gerçekleşen en büyük eylem olduğu ifade ediliyor. Yürüyüşü düzenleyenlerin seçimde aday olan Svetlana Tikhanovskaya’ya destek verdiği öğrenildi. Lukaşenko’nun karşısına aday olarak çıkan Tikhanovskaya, hükümet karşıtı gösteriye katıldığı için hapse atılan eşinin yerine seçimlere girme kararı almıştı. Lukaşenko’nun ana rakipleri hapse atılmıştı.