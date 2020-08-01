MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Belarus’ta halk onun için sokağa indi
ABONE OL
01.08.2020 - 07:00 |

Belarus’ta halk onun için sokağa indi

Belarus’ta muhalefete yönelik yoğun baskılara rağmen 60 bin kişi yürüyüş gerçekleştirdi.

Belarus’ta halk onun için sokağa indi

Beş dönemdir ülkede Devlet Başkanlığı görevini yürüten Aleksandr Lukaşenko karşıtlarının gerçekleştirdiği protesto yürüyüşünün 10 yıldır ülkede gerçekleşen en büyük eylem olduğu ifade ediliyor. Yürüyüşü düzenleyenlerin seçimde aday olan Svetlana Tikhanovskaya’ya destek verdiği öğrenildi. Lukaşenko’nun karşısına aday olarak çıkan Tikhanovskaya, hükümet karşıtı gösteriye katıldığı için hapse atılan eşinin yerine seçimlere girme kararı almıştı. Lukaşenko’nun ana rakipleri hapse atılmıştı.

Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adıyaman'da corona virüs önlemleri! Yasaklandı

Adıyaman'da corona virüs önlemleri! Yasaklandı

İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

İki maaş birden! SGK'lı çalışanlar...

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Bakan Pakdemirli açıkladı: İzmir ve Manisa'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli açıkladı: İzmir ve Manisa'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı

Sıradaki Haber