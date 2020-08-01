01.08.2020 - 07:00 |
Belarus’ta halk onun için sokağa indi
Belarus’ta muhalefete yönelik yoğun baskılara rağmen 60 bin kişi yürüyüş gerçekleştirdi.
Beş dönemdir ülkede Devlet Başkanlığı görevini yürüten Aleksandr Lukaşenko karşıtlarının gerçekleştirdiği protesto yürüyüşünün 10 yıldır ülkede gerçekleşen en büyük eylem olduğu ifade ediliyor. Yürüyüşü düzenleyenlerin seçimde aday olan Svetlana Tikhanovskaya’ya destek verdiği öğrenildi. Lukaşenko’nun karşısına aday olarak çıkan Tikhanovskaya, hükümet karşıtı gösteriye katıldığı için hapse atılan eşinin yerine seçimlere girme kararı almıştı. Lukaşenko’nun ana rakipleri hapse atılmıştı.
Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.