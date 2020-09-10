Belarus’ta muhalif avı!

Önceki gün muhalefetin önde gelen isimlerinden Maria Kolesnikova’nın başkent Minsk’te maskeli kişilerce kaçırıldığı ileri sürülmüş, Kolesnikova daha sonra Ukrayna’ya geçmeyi reddetmiş ve sınırda gözaltına alınmıştı. Dün ise iktidarın muhalefete devredilmesi amacıyla kurulan Koordinasyon Konseyi üyesi ve avukat Maxim Znak’ın maskeli kişilerce kaçırıldığı iddia edildi. Znak’ın kendisinden haber alınamamasının ardından, yakınlarına “maskeliler” diye bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Bu tabirin yüz maskesi takan Belarus güvenlik güçlerine bir atıf olduğu tahmin ediliyor.

Belarus’ta, Lukaşenko karşıtı muhalefetin oluşturduğu Koordinasyon Konseyi’nin tüm üyeleri birer birer “kaybolmaya” devam ederken, konseyin dışarıda kalan tek üyesi Nobel ödüllü yazar ve gazeteci Svetlana Aleksiyeviç.